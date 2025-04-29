

Омбудсмен Грузии: правоохранительные органы обязаны создать безопасную среду для несовершеннолетних

29.04.2025 15:16





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани отреагировл на обыски в домах руководителей фондов, НПО и гражданских активистов.



В заявлении подчеркнуто, что при проведении следственных действий должны быть приняты все возможные меры для предотвращения причинения вреда несовершеннолетним.



«Для чего правоохранительный орган обязан заранее оценить ситуацию и создать безопасную среду для несовершеннолетних. В случае невозможности принять во внимание это заранее, несовершеннолетний должен своевременно избежать текущих процессов с привлечением члена своей семьи, родственника или доверенного лица, в случае невозможности обеспечить участие социального работника и психолога. Народный защитник изучит эти факты и примет все необходимые меры реагирования, в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении.



Поясним: сотрудники прокуратуры провели обыск в доме активистки Мариам Баджелидзе — они вошли в ее дом, когда там находился ее 7-летний ребенок, который покинул место проведения следственных мероприятий.



Напомним, с утра 29 апреля представители прокуратуры провели обыски в домах журналистки и основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани, директора НПО «Центр по правам человека» Алеко Цкитишвили, гражданской активистки Мариам Баджелидзе («Сирцхвилиа»), дочери Жоржолиани, гражданской активистки Мариам Гегучадзе (движение «Сирцхвилиа», на фонд этот наложен арест — ред.).



Источник: SOVA

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