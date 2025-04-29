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Саломе Зурабишвили: Режим может попытаться посеять страх, но это только укрепит нашу решимость
29.04.2025 17:12
Режим может попытаться посеять страх, но это только укрепит нашу решимость, — написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.
«Сегодняшний утренний разгон, осуществленный против лидеров гражданского общества - еще одна попытка авторитарного режима подавить инакомыслие и заставить замолчать демократические голоса. Возможно, режим может попытаться вселить страх, но это только укрепит нашу решимость. Народ не замолчит!», - написала Зурабишвили в Х.
Для справки, сегодня утром сотрудники прокуратуры вошли для проведения обыска в дома нескольких руководителей фондов. Обыски проведены в доме основательницы «Фонда Нануки» Нануки Жоржолиани, в квартирах активисток Мариам Баджелидзе и Мариам Гегучадзе, а также руководителя неправительственной организации «Центр по правам человека» Алеко Цкитишвили.
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