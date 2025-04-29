

Еврокомиссар Марта Кос не исключает пересмотра Соглашения DCFTA с Грузией

29.04.2025 17:16





Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос не исключает пересмотра Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Грузией.



При этом, как она отметила в интервью «Радио Свобода», «статус кандидата Грузии может быть заморожен».



«Мы могли бы, скажем, отменить визовую либерализацию, но навредим большинству населения. Затем у нас есть Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Мы могли бы пересмотреть это соглашение. Затем, у Грузии все еще есть статус кандидата. Так что, мы могли бы заморозить его, создать тупик, как с Турцией. Это возможности. Мне не нравится, когда правительство не считается с народом. У [грузинского] народа есть огромное желание следовать по европейскому пути. Мы продолжим работать над этим. Я не могу принять того, что мы можем потерять Грузию, даже если правительство принимает один за другим законы, которые явно противоречат европейским ценностям. Мы пытались ввести санкции, но это было невозможно, среди государств-членов нет единодушия. Да, мы пытались это сделать [и это не получилось], но есть отдельные государства-члены, которые ввели индивидуальные санкции», — заявила Марта Кос.





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