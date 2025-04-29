

Еврокомиссар Марта Кос о возможности восстановления контактов с правительством Грузии

29.04.2025 17:29





Думаю, самый простой путь - не разговаривать, но чтобы разговаривать, нужно знать, что можешь предложить и на что готова пойти другая сторона, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, рассматривают ли они возможность возобновления диалога с правительством Грузии и восстановления контактов высокого уровня на определенном этапе.



В то же время, по словам еврокомиссара, «возможно, что переговоры начнутся не на самом высоком уровне в начале, а с представителями более низкого ранга».



«Думаю, самый простой путь - не разговаривать, но чтобы разговаривать, нужно знать, что вы можете предложить и на что готова другая сторона. Поэтому сейчас мы обсуждаем, как мы можем это сделать, как вести этот диалог с мыслью вернуть Грузию на европейский путь. Как я сказала, самое простое не разговаривать. Но мы общаемся со многими другими странами мира, у которых нет статуса кандидата. У Грузии все еще есть статус кандидата. Кандидатура Турции зашла в тупик, мы не вели с ними переговоров с 2019 года и совсем недавно начали диалог на самом высоком уровне. Думаю, нам следует быть осторожными, может быть, не на самом высоком уровне в начале, может быть, начать с более низкого ранга, и затем посмотреть, как будет развиваться этот вопрос», - заявила Марта Кос.



Кроме того, еврокомиссар в интервью «Радио Свобода» отметила, не может допустить потери Грузии.



«Мне не нравится, когда правительство не считается с народом. У [грузинского] народа есть огромное желание следовать по европейскому пути. Мы продолжим работать над этим. Я не могу принять того, что мы можем потерять Грузию, даже если правительство принимает один за другим законы, которые явно противоречат европейским ценностям», - заявила Марта Кос.





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