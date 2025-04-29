

Нике Мелия избран залог в размере 50 000 лари

29.04.2025 19:49





В качестве меры пресечения одному из лидеров «Коалиции за перемены» Нике Мелия, обвиняемому в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии, избран залог в размере 50 000 лари.



Данное решение приняла судья Тбилисского городского суда Лела Маридашвили. Она установила обвиняемому для внесения залога 30-дневный срок.



Как отметила в своем ходатайстве прокурор Натия Татиашвили, существует риск того, что Мелия скроется и совершит новое преступление.



По мнению прокурора, исходя из указанных действий в прошлом, обвиняемый равнодушен к обязанностям, предусмотренным законом.



Сторона защиты не согласилась с ходатайством. По словам адвоката Георгия Кондахишвили, следственная комиссия превратилась в инструмент пропаганды. По словам адвоката, Ника Мелия не совершил преступления, поскольку требование неконституционного органа не может считаться уголовным преступлением.



Как заявил Георгий Кондахишвили, угроза побега гипотетическая.



Кроме того, Кондахишвили заявил, что в деле нет ни формальных, ни фактических оснований для применения меры пресечения. Адвокат потребовал оставить Нику Мелия без меры пресечения.



Как заявил сам Мелия на заседании, сторона обвинения не служит ни истине, ни правосудию.



Напомним, Ника Мелия был вызван на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии для дачи объяснений, однако не явился. Указанное деяние считается преступлением, предусмотренным статьей 349-ой Уголовного кодекса Грузии, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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