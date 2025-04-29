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СГБ «выявила» иностранные компании, выпускавшие продукцию двойного назначения в Грузии
29.04.2025 20:22
Несколько компаний с иностранным капиталом, действующих в Грузии, производили продукцию, которая могла использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии за 2024 год, опубликованном сегодня.
По данным ведомства, эти компании поддерживали деловые связи с государственными и оборонными структурами иностранных государств. Некоторые из них были связаны с бывшими и действующими высокопоставленными представителями силовых ведомств.
СГБ заявляет, что предприятия могли использоваться как инструмент влияния — в рамках более широкой стратегии иностранных спецслужб, направленной на проникновение в ключевые секторы грузинской экономики и усиление давления на органы власти.
Служба указывает, что интерес к грузинскому транзитному потенциалу усилился на фоне войны в Украине и эскалации на Ближнем Востоке. В этих условиях выросло значение транспортных, коммуникационных и энергетических коридоров, проходящих через страну.
В связи с этим СГБ в течение года вела мониторинг деятельности иностранных бизнес-структур, а также анализировала условия будущих торгово-экономических соглашений с участием Грузии — с целью выявления возможных рисков и попыток экономического влияния.
В документе не уточняется, какие именно компании попали в поле зрения грузинских спецслужб, и то, с какими иностранными государствами у них были контакты.
По данным ведомства, эти компании поддерживали деловые связи с государственными и оборонными структурами иностранных государств. Некоторые из них были связаны с бывшими и действующими высокопоставленными представителями силовых ведомств.
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