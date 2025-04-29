

Парламент продлил полномочия временной следственной комиссии на один месяц

29.04.2025 21:07





На пленарном заседании парламент 79 голосами продлил на один месяц с 5 мая текущего года срок полномочий Временной парламентской следственной комиссии, которая расследует деятельность действующего в 2003-2012 годах режима, политических деятелей этого режима, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями с 2003 года по настоящее время.



Перед принятием соответствующего постановления председатель Следственной комиссии Теа Цулукиани на пленарном заседании представила промежуточный отчет о деятельности комиссии.



В отчете отмечается, что по состоянию на 27 апреля 2025 года в Следственную комиссию поступило 397 заявлений, из которых 307 заявлений были обработаны. Из 307 заявлений 99 касаются нарушений прав собственности, 92 – пыток/бесчеловечного обращения, 11 – войны августа 2008 года, а 105 писем имеют различное содержание.



По словам Теи Цулукиани, у «Грузинской мечты» есть определенная цель относительно деятельности временной следственной парламентской комиссии.



«Заключение комиссии должно послужить одним из оснований для того, чтобы те политические деятели, которые управляли государством таким образом и которые сегодня преследуют нашу страну, пытаясь создать проблемы внутри страны и за ее пределами, больше не имели права участвовать в политике в будущем. Также политические партии, которые они основали, действуют в настоящее время или создадут в будущем, больше не должны существовать на политическом поле. Эту работу необходимо проделать, и мы, «Грузинская мечта», доведем эту работу до конца», — заявила Цулукиани.





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