

Пожар на территории ярмарки на площади Вокзальной ликвидирован

30.04.2025 10:33





В Тбилиси, на рынке у «Боржомского вокзала» рядом со станцией метро «Вокзальная площадь», утром 30 апреля произошёл крупный пожар.



По информации СМИ, загорелись склады с одеждой, фруктами, овощами и другим товаром. Площадь возгорания составила около 15 000 квадратных метров.



Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, очаг возгорания удалось локализовать, в настоящий момент продолжаются работы по полной ликвидации пожара.



Пострадавших, по предварительным данным, нет. Однако из расположенной рядом клиники имени Тодуа эвакуируют пациентов — их перевозят в другие медицинские учреждения на машинах скорой помощи.



Один из торговцев рассказал журналистам: «Всё сгорело, ничего не осталось. Это был кошмар — повсюду был дым. Сгорела и часть одежды секонд-хенд. Всё вспыхнуло сразу».



Причины пожара пока не установлены — начато расследование.





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