

Председатель ЕНД выступила на конгрессе Европейской народной партии

30.04.2025 13:07





В составе нашей делегации одно место наглядно остается пустым, место, которое принадлежит третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, человеку, который в 2008 году вступил в противостояние с Путиным, не уступил суверенитет Грузии, и за эту смелость он уже четвертый год находится в политическом заключении, - указанное заявление в своем выступлении на конгрессе Европейской народной партии (EPP) сделала председатель «Единства – Национального движения» Тина Бокучава.



В своем выступлении Бокучава затронула и события в Грузии и отметила, что грузинский народ проявил выдержку и смелость «против террора, организованного Кремлем, и в своем стремлении к общему европейскому будущему». По ее словам, Европа должна встать вместе против общего врага.



«Хочу выразить благодарность за ваше лидерство в защите тех фундаментальных ценностей, которые нас объединяют и проходят испытания по всей Европе. В то время, когда Путин продолжает вести жестокую агрессивную войну против Украины, он ведет и гибридную войну против Грузии, против страны.



Бидзина Иванишвили уничтожил наши достижения по кандидатству, его марионеточный премьер-министр после сфальсифицированных выборов, которые широко были признаны как спецоперация России против грузинского народа, заявил о приостановлении европейской интеграции.



Европа должна встать вместе против врага, так как только решительными действиями можно остановить людей, вернувших войну на Европейский континент. В контексте Грузии, действия означают санкции. Индивидуальные, целенаправленные санкции в отношении Иванишвили и его друзей, поддерживаемых Кремлем. Путинистские режимы упиваются самодовольством. Они пытаются разделом. Поэтому, Европа должна руководствоваться своим единством и решающими действиями. Европа должна быть лидером, Европа будет лидером и Европейская народная партия в очередной раз сделает свое дело для единой, свободной и мирной Европы», - заявила Тина Бокучава.





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