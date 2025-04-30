

Министр обороны: Грузинская армия является символом верности и национального единства Грузии

30.04.2025 14:32





«Грузинская армия является символом верности и национального единства Грузии, поэтому она заслуживает особой любви, доверия и уважения каждого нашего гражданина», — заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на мероприятии, посвященном юбилею Сил обороны, которое состоялось в 4-й пехотной бригаде в Вазиани.



Министр обороны отметил, что с момента восстановления независимости грузинского государства силы обороны героизмом и кровью писали свою историю.



По его словам, всеобщее доверие и любовь к грузинской армии заслужены героической самоотверженностью солдат.



«Грузинская армия вместе с Матерью-Церковью всегда защищала три основополагающих столпа нашей национальной идентичности – Родину, язык и веру», – заявил министр.



Ираклий Чиковани поздравил военнослужащих с Днем грузинской армии и заявил, что везде и всегда, где бы они ни воевали, они наилучшим образом представляли нашу страну и ее несокрушимый характер.



Военных с 34-й годовщиной Сил обороны поздравили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





