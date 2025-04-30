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Министр обороны: Грузинская армия является символом верности и национального единства Грузии
30.04.2025 14:32
«Грузинская армия является символом верности и национального единства Грузии, поэтому она заслуживает особой любви, доверия и уважения каждого нашего гражданина», — заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на мероприятии, посвященном юбилею Сил обороны, которое состоялось в 4-й пехотной бригаде в Вазиани.
Министр обороны отметил, что с момента восстановления независимости грузинского государства силы обороны героизмом и кровью писали свою историю.
По его словам, всеобщее доверие и любовь к грузинской армии заслужены героической самоотверженностью солдат.
«Грузинская армия вместе с Матерью-Церковью всегда защищала три основополагающих столпа нашей национальной идентичности – Родину, язык и веру», – заявил министр.
Ираклий Чиковани поздравил военнослужащих с Днем грузинской армии и заявил, что везде и всегда, где бы они ни воевали, они наилучшим образом представляли нашу страну и ее несокрушимый характер.
Военных с 34-й годовщиной Сил обороны поздравили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.
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