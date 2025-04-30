

«Грузинская мечта» выберет нового председателя партии 7 мая

30.04.2025 14:45





«Грузинская мечта» выберет нового председателя партии 7 мая», — говорится в заявлении Политического совета «Грузинской мечты».



«В горгасальском офисе «Грузинской мечты» состоялось заседание Политического совета. Члены совета обсудили два вопроса повестки дня. Утверждено, что 7 мая состоится съезд политического объединения «Грузинская мечта», на котором будет избран новый председатель партии. На заседании также был одобрен обновленный состав Политсовета, который будет утвержден на съезде 7 мая», — говорится в сообщении.



Для справки, бывший председатель партии Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики 25 апреля.





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