

Зурабишвили: Сегодня не проводятся международные учения, за счет которых развивалась армия

30.04.2025 14:45





Пятый президент Грузии поздравила военных с Днем сил обороны. На прошедшей пресс-конференции Саломе Зурабишвили отметила, что сегодня грузинской армии приходится выслушивать оскорбления со стороны спорной следственной комиссии:



«Не знаю, насколько с этим можно поздравить, когда мы смотрим на состояние наших сил обороны: с одной стороны, оскорбления и дискредитация, которые были нанесены им в так называемой комиссии, а с другой стороны, и это может быть еще более тяжелым для нас и будущего, тот факт, что сегодня не проводятся ни одни международные учения, за счет которых наша армия развивалась в последние годы, и от этого зависело повышение стандартов.



Это большая боль для всей страны, потому что наш суверенитет и наша внутренняя независимость также во многом зависят от состояния наших сил обороны», — сказала Саломе Зурабишвили.



Напомним, сегодня Силам обороны Грузии исполнилось 34 года.





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