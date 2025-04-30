

Дарахвелидзе о прошедших обысках

30.04.2025 15:00





«Я считаю, что никаких процессуальных норм не было нарушено», — заявил Александр Дарахвелидзе заместитель министра внутренних дел (легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности Грузии), комментируя обыски, прошедшие в домах руководителей фондов и общественных активистов.



«Расследование возбуждено по конкретным статьям. Это достаточно серьезные статьи и, соответственно, проводятся следственные действия. Обыск в частном жилище является одним из самых интенсивных вмешательств в личную жизнь человека, и именно поэтому наша Конституция и процессуальный кодекс устанавливают, что для этого требуется постановление судьи.



Из того, что я смотрел в прямом эфире, и из того, что заявила Генеральная прокуратура, были соответствующие судебные решения о проведении обыска в частном жилище конкретных лиц. Было соответствующее обоснование, потому что судья посчитал необходимым, что такая мера здесь необходима. На месте была мобилизована полиция для охраны общественного порядка и безопасности. Участвовали адвокаты, они, вероятно, будут иметь доступ к материалам в рамках соответствующих процессуальных гарантий и, соответственно, могут обжаловать конкретные меры или проводить соответствующие процедуры, что предусмотрено в Уголовном кодексе.



Что касается конкретных процессуальных вопросов, то здесь существуют соответствующие правила. Если что-то нарушается [во время обыска], существуют механизмы обжалования этих правил. Были ли нарушены какие-либо процессуальные нормы? Я считаю, что никаких процессуальных норм не было нарушено, а если и были, то есть соответствующие правила обжалования», — сказал Дарахвелидзе.



Напомним, 29 апреля на основании постановления Тбилисского городского суда сотрудники прокуратуры провели обыски в домах руководителей фондов – Нануки Жоржолиани, Алеко Цкитишвили, Лаши Арвеладзе, Гуги Хелая и Мариам Баджелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





