

Дарахвелидзе: По грубым подсчетам, сегодня в стране находятся от 20 до 25 тысяч нелегальных мигрантов

30.04.2025 15:01





По информации замминистра ВД Грузии Александра Дарахвелидзе, по состоянию на сегодняшний день, в Грузии находится от 20 до 25 тысяч нелегальных мигрантов.



По его же словам, точную цифру назвать сложно, так как в стране нет системы единого учета.



Сегодня информацию о положении с иностранными мигрантами Дарахвелидзе представил на объединенном заседании трех комитетов парламента Грузии, где будет рассмотрен пакет законодательных поправок в указанном направлении, разработанный в МВД Грузии.



«Их [мигрантов] учет осуществляют разные ведомства. Изменение даже в одной букве их имени или фамилии, вызывает раздвоение – вы знаете, что имена и фамилии некоторых иностранцев содержат 5-6 слов. По нашей информации, по грубым подсчетам, в настоящее время в стране находится от 20 до 25 тысяч нелегальных мигрантов – может, больше. К ним прибавляются люди, внесенные в систему соискателей убежища, имеющие вид на жительство и визу», - заявил Дарахвелидзе.



Пакет был рассмотрен и поддержан.





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