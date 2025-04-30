

Зурабишвили: Все эти обыски, рейды абсолютно непостижимы в нормальных странах

30.04.2025 15:57





Все эти обыски, рейды абсолютно непостижимы в нормальных странах, но мы уже давно не подразумеваемся в рядах нормальных стран – Режим реально не справляется с ситуацией, и только этим пытается утвердиться, - указанное заявление на брифинге сделала 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, «режим продолжает трясти и это усиливается».



«Все эти обыски, рейды абсолютно непостижимы в нормальных странах, но мы уже давно не подразумеваемся в рядах нормальных стран. Эти репрессии со всех сторон, которые проводятся в течение последних месяцев, являются показателем того, что режим реально не справляется с ситуацией, и только этим пытается утвердиться. С каждым днем все больше и больше, но это больше и больше, видимо, ничего не дает. Ни окончательного погашения протеста, ни окончательного устрашения людей. Не достигает даже того, чтобы внутренне утвердить режим, так как мы видим, что режим продолжает трясти. Люди в разных формах покидают, уходят из первого круга этого режима, однако, то, что ближайшие люди выходят в последнее время из игры режима, так сказать, это один из важных признаков того, какое развитие могут получить эти сотрясения. Кто знает историю политических систем, это одна из форм, когда режимы приближаются к своему концу.



Для того, чтобы понять, что происходит, очень важно понять, как и в какой форме проявляются последствия санкций, и какое влияние они оказывают на людей, являющихся людьми первого круга и не только на них. С финансовой точки зрения, именно на тех людей, которые накопили больше всего богатства. На них самые серьезные последствия и влияние санкций. В первую очередь, на первых людей, которые сегодня уже изолированы вместе со своими несметными богатствами и практически не могут ими распоряжаться», - заявила Зурабишвили.





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