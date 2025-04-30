

Съезд «Грузинской мечты» состоится 7 мая

30.04.2025 15:59





Съезд «Грузинской мечты» состоится 7 мая. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии.



На данном этапе политсовет не конкретизирует, кто будет представлен на должность председателя партии.



«В офисе «Грузинской мечты» на улице Горгасали состоялось заседание политсовета партии. Члены совета рассмотрели два вопроса, предусмотренные повесткой дня. Было утверждено, что съезд политического объединения «Грузинская мечта» состоится 7 мая, на котором будет избран новый председатель. На заседании также было утверждено, что будет обновлен и состав политического совета партии», - говорится в заявлении.



Напомним, что 25 апреля Ираклий Гарибашвили принял решение уйти с поста председателя партии «Грузинская мечта» и политики.





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