

Полиция с применением силы открыла шахту Корохнали в Чиатуре

30.04.2025 18:01





Участники протестов в Чиатуре сообщают, что полиция применила силу для открытия шахты Корохнали.



Стоит отметить, что в Шукрути, у шахты Корохнали, жители села уже более 400 дней протестуют против разрушительной деятельности "Georgian Manganese".



Ранее МВД распространило заявление, в котором анонсировало мобилизацию полицейских сил у закрытых шахт в Чиатуре:



«30 апреля представители дочерней компании Georgian Manganese — “Chiatura Management Company”, вместе с техническими специалистами, начнут мониторинг ситуации на шахтах Корохнали, Шукрути, Итхвиси и Дарквети. В связи с продолжающимися протестами, для охраны правопорядка будут мобилизованы силы МВД. Призываем протестующих не нарушать закон — каждое нарушение будет сопровождаться соответствующей реакцией полиции», — говорится в заявлении ведомства.



▪️ На видео видно, как заместитель начальника полиции Имерети подходит с отрядом к шахтёрам и требует подчиниться указаниям МВД.



▪️ На место прибыли не только жители Шукрути, но и шахтёры из Чиатуры, которые в видео задают полиции вопросы:

почему они обслуживают частного инвестора и применяют насилие к рабочим и местному населению.



▪️ Протест продолжается в центре Чиатуры, где семеро человек находятся в голодовке. Состояние одного из них ухудшилось, и его доставила в клинику бригада скорой помощи.



В Чиатуре протесты продолжаются уже более двух месяцев. Шахтёры требуют выплаты зарплат. Руководство компании объявило о реорганизации и предложило сотрудникам подписать новые условия, однако инициативная группа шахтёров отказалась, заявив, что это не гарантирует сохранения рабочих мест.



Четыре шахтёра были задержаны по уголовному делу — их обвиняют в нападении на директора шахты, однако сами задержанные это отрицают. Двое из них объявили голодовку.



Шахтёры требуют вмешательства государства, поскольку не доверяют обещаниям управляющей компании, вместо этого государство встает на сторону компании.





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