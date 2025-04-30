

Раса Юкнявичине: Грузинский режим является примером того, как Кремль может захватить государство изнутри

30.04.2025 18:07





Грузинский режим является примером того, как Кремль может захватить государство изнутри, это может случиться и со странами Евросоюза, если вовремя не остановить эту инфекцию, - указанное заявление на съезде Европейской народной партии сделала постоянный докладчик Европейского парламента по Грузии Раса Юкнявичине.



"Грузия является одним из древнейших христианских народов на нашем континенте. Сегодня мы стоим перед очень реальным риском того, что европейская Грузии может проиграть Грузии кремлевского стиля.



Под управлением Бидзины Иванишвили Грузия годы отдалялась от Евросоюза, однако после парламентских выборов в октябре 2024 года началась новая глава падения Грузии. Жестокие репрессии, насилие, аресты – все из кремлевского пособия.



В свое время надежный партнер Европы – Грузия, превращается в путинскую марионетку. Это большая потеря не только для всех свободолюбивых грузин, но и потеря стратегического союзника в Черноморском регионе, который критически важен для безопасности Европы.



Нынешний грузинский режим является примером того, как Кремль может захватить власть изнутри государства. Это может случиться и со странами Евросоюза, если вовремя не остановить эту инфекцию.



"Де-бидзинизация" Грузии – это наша инвестиция в наше же будущее и безопасность. Каждая страна, которая переживает за будущее Европы, незамедлительно должна ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили и всех тех, кто несет ответственность за сфальсифицированные выборы и репрессии", - заявила Юкнявичине.





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