

США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

01.05.2025 02:29





Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах"). Свои подписи поставили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Свириденко.



"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - рассказала она.



Также Свириденко объяснила, что предусматривает данное соглашение:



"Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство", - говорится в публикации чиновника.



Кроме того, она очертила тезисно ключевые положения соглашения:



Полная собственность и контроль остаются за Украиной



Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением.



Равноправное партнерство



Фонд создается 50/50. Будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.



Национальная собственность защищена



Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.



Никаких долгов



Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.



Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс



Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.



Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям



Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.



Законодательные изменения - только точечные



Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.



США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии



Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий – важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.



Соглашение предоставляет налоговые гарантии



Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.



Работа Фонда

Также Свириденко рассказала, как будет работать Фонд. По ее словам, США вносят вклад в Фонд, и кроме непосредственно средств, они "могут делать его и НОВОЙ помощью - например, системами ПВО для Украины".



"Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед, - сообщила она.



Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что



Фонд может инвестировать исключительно в Украину



"Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - передала Свириденко.



Так, украинская сторона сформировала версию соглашения, которое "предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств".



"Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", - передала Свириденко.





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