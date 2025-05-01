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В Грузии утвердили нормы для «загрязняющих веществ» в продуктах питания
01.05.2025 10:24
Правительство Грузии утвердило технический регламент, который устанавливает предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в пищевых продуктах.
В случае превышения нормативов, продукция не будет подлежать продаже Грузии, ее также нельзя будет использовать в качестве сырья.
«Загрязняющее вещество» определяется как «любое вещество, присутствующее в пищевых продуктах, которое не добавляется намеренно, а присутствует в пищевых продуктах в результате их производства, обработки, упаковки, расфасовки, транспортировки, хранения и/или загрязнения окружающей среды».
В приложении к регламенту указаны максимальные нормы содержания загрязняющих веществ.
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