

В Грузии утвердили нормы для «загрязняющих веществ» в продуктах питания

01.05.2025 10:24









В случае превышения нормативов, продукция не будет подлежать продаже Грузии, ее также нельзя будет использовать в качестве сырья.



«Загрязняющее вещество» определяется как «любое вещество, присутствующее в пищевых продуктах, которое не добавляется намеренно, а присутствует в пищевых продуктах в результате их производства, обработки, упаковки, расфасовки, транспортировки, хранения и/или загрязнения окружающей среды».



В Правительство Грузии утвердило технический регламент, который устанавливает предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в пищевых продуктах.В случае превышения нормативов, продукция не будет подлежать продаже Грузии, ее также нельзя будет использовать в качестве сырья.«Загрязняющее вещество» определяется как «любое вещество, присутствующее в пищевых продуктах, которое не добавляется намеренно, а присутствует в пищевых продуктах в результате их производства, обработки, упаковки, расфасовки, транспортировки, хранения и/или загрязнения окружающей среды». приложении к регламенту указаны максимальные нормы содержания загрязняющих веществ.



Источник: Новости - Грузия

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