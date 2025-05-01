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Посол Грузии в Испании вручил верительные грамоты королю Испании Филиппу VI
01.05.2025 12:24
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Королевстве Испания Александр Чкуасели вручил верительные грамоты королю Испании Филиппу VI. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
По данным ведомства, официальная церемония передачи документов состоялась 30 апреля в Королевском дворце Испании.
«После церемонии состоялась аудиенция посла Грузии и короля Испании, в ходе которой они подробно обсудили и выразили обоюдную готовность к укреплению дружественных отношений между Грузией и Испанией, а также возможности усиления сотрудничества практически во всех сферах.
Король пожелал послу Грузии успехов в выполнении его мандата. Со своей стороны посол Александр Чкуасели подтвердил стремление и готовность к дальнейшему углублению отношений и сотрудничества между двумя дружественными государствами», — говорится в заявлении МИД.
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