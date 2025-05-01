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ЦИК: Приоритетом является совершенствование избирательного процесса
01.05.2025 13:01
«Заинтересованные стороны пытаются обосновать свои беспочвенные обвинения относительно выборов 26 октября, манипулятивно интерпретируя решения ЦИК», — говорится в заявлении ЦИК.
Согласно заявлению, причиной нападения на избирательную администрацию стало решение ЦИК модифицировать дизайн различных избирательных документов, в том числе добавить крышку к прорези для бюллетеней в машине для подсчета голосов. Некоторые лица пытаются интерпретировать это как признание предполагаемых нарушений во время выборов 26 октября.
«Хотим разъяснить общественности, что в ходе прошедших выборов имели место многочисленные случаи наблюдения за избирательными процедурами, фото- и видеофиксации, обработки персональных данных избирателей с нарушением законодательства отдельными заинтересованными лицами, что способствовало спекулятивному поднятию вопроса о тайне голосования», — говорится в сообщении ЦИК.
В ЦИК заявили, что именно после изучения этих фактов администрация, как орган, ответственный за избирательный процесс, приняла правовые акты, направленные на предотвращение подобных спекуляций и действий в будущем.
В избирательной комиссии заявляют, что приоритетом ЦИК является совершенствование избирательного процесса и проведение каждых последующих выборов еще более организованно, в соответствии с высокими международными стандартами, даже если это станет поводом для дискредитации организации.
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