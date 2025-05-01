

На «Батумоба 2025» из городского бюджета потратят более 223 000 лари

01.05.2025 13:03





Из городского бюджета Батуми выплатят 109 060 лари приглашённым артистам, которые выступят на фестивале «Батумоба 2025». Ещё 113 975 лари пойдут на организационные расходы. Об этом сообщается в системе госзакупок.



Фестиваль состоится 3–4 мая на Батумском бульваре, рядом с Летним театром.

По данным Культурного центра Батуми, средства будут потрачены без тендера, через процедуру прямой закупки — якобы из-за ограниченных сроков и специфики авторских выступлений.



«Из-за высокой общественной значимости мероприятий и особенностей сотрудничества с квалифицированными артистами, упрощённая закупка является обоснованной. В противном случае исполнение было бы невозможно», — говорится в обращении Центра к Агентству госзакупок.



Что касается организации мероприятий, подписаны контракты:

• на 87 500 лари — с ООО «Beta Print»

• на 26 475 лари — с ООО «GT Holding».



Ранее по части организационных услуг был объявлен тендер.





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