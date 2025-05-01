

В l квартале 2025 года из Грузии были депортированы 219 иностранных граждан

01.05.2025 13:07





В l квартале 2025 года из Грузии были депортированы 219 иностранных граждан — это на 305% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда за три месяца было выдворено 54 человека.



Согласно статистическим данным МВД, в l квартале 2025 года Грузию были вынуждены покинуть:

• Иран — 42 гражданина

• Индия — 32

• Турция — 25

• Китай — 23

• Россия — 16

• Туркменистан — 13

• Пакистан — 8

• Ирак — 7

• Мьянма — 6

• Нигерия — 5

• Азербайджан, Ливан, Бангладеш, Иордания — по 4

• Армения — 3

• Алжир и Камерун — по 2

• США, Беларусь, Молдова, Непал, Таджикистан, Литва, Кыргызстан — по 1 человеку



Согласно той же статистике, всего за весь 2024 год из Грузии были депортированы 363 иностранных гражданина, из них 71 человек — гражданин Азербайджана, что стало самым высоким показателем по странам.





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