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В l квартале 2025 года из Грузии были депортированы 219 иностранных граждан
01.05.2025 13:07
В l квартале 2025 года из Грузии были депортированы 219 иностранных граждан — это на 305% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда за три месяца было выдворено 54 человека.
Согласно статистическим данным МВД, в l квартале 2025 года Грузию были вынуждены покинуть:
• Иран — 42 гражданина
• Индия — 32
• Турция — 25
• Китай — 23
• Россия — 16
• Туркменистан — 13
• Пакистан — 8
• Ирак — 7
• Мьянма — 6
• Нигерия — 5
• Азербайджан, Ливан, Бангладеш, Иордания — по 4
• Армения — 3
• Алжир и Камерун — по 2
• США, Беларусь, Молдова, Непал, Таджикистан, Литва, Кыргызстан — по 1 человеку
Согласно той же статистике, всего за весь 2024 год из Грузии были депортированы 363 иностранных гражданина, из них 71 человек — гражданин Азербайджана, что стало самым высоким показателем по странам.
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