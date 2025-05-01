

Суд обязал Георгия Бачиашвили выплатить Бидзине Иванишвили до 9000 биткоинов

01.05.2025 14:47





Суд обязал бывшего директора «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили выплатить Бидзине Иванишвили до 9000 биткоинов.



Как заявил адвокат Бидзины Иванишвили Теймураз Циквадзе, суд полностью удовлетворил их требование. Он сообщил, что если у Георгия Бачиашвили не окажется упомянутых биткоинов, то, исходя из цены биткоинов на момент принятия решения, будет реализовано личное имущество Бачиашвили



«Суд полностью удовлетворил иск Бидзины Иванишвили. Дело рассматривалось в упрощенном порядке, и сегодняшним решением суд удовлетворил наше требование и установил 7-дневный срок для обжалования решения. Суд также удовлетворил наше требование о немедленном взыскании на имущество. Нашим требованием был возврат Георгием Бачиашвили биткоинов, поскольку вступившим в законную силу решением по уголовному делу установлено, что он присвоил до 9000 биткоинов Бидзины Иванишвили. Если окажется, что у Бачиашвили нет этих биткоинов, то он будет обязан вернуть истцу стоимость этих биткоинов в размере, имеющемся на момент исполнения решения», - заявил Теймураз Циквадзе.



По словам адвоката Георгия Бачиашвили Софо Куртаули, «суд не имел права рассматривать дело в упрощенном порядке, дело должно было рассматриваться в общем исковом порядке, поскольку срок обжалования приговора не истек». По ее словам, у Георгия Бачиашвили есть возможность обжаловать приговор во 2 инстанции.



Для справки, суд признал виновным бывшего гендиректора «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили, обвиняемого в незаконном присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Судья Георгий Гелашвили признал Георгия Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения — как в присвоении крупной денежной суммы, так и легализации незаконных доходов.



В части присвоения денежных средств Бачиашвили приговорен к 10 годам лишения свободы, а за легализацию незаконных доходов к 11 годам заключения. Этот последний поглотил 10-летний срок наказания и в конечном итоге он приговорен к 11 годам лишения свободы.



Для справки, по данному делу Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение по части «б» статьи 182-3, и «в» статьи 194-3 Уголовного кодекса, что предполагает присвоение денежных средств в крупном размере и легализацию незаконных доходов, сопровождавшуюся получением дохода в особо крупном размере.





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