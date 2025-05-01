

Гегелия: Бочоришвили официально упраздняет генеральный директорат по европейской интеграции

01.05.2025 14:49





Министр иностранных дел «Грузинской мечты» Бочоришвили официально упраздняет генеральный директорат по евроинтеграции и увольняет 250 патриотичных грузин, которые не предали родину, заявил член коалиции «Лело - сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, этим действием «Грузинская мечта» декларированно заявила, что «европейская интеграция больше не является приоритетом Министерства иностранных дел и, соответственно, не заслуживает структурной единицы министерства на уровне директората».



«Хочу сообщить общественности о чрезвычайной информации, которая стала известна нам вчера ночью. Министр иностранных дел «Грузинской мечты» Бочоришвили официально упраздняет генеральный директорат по евроинтеграции и увольняет сотни сотрудников! Этим действием режим уже официально и декларативно заявил, что европейская интеграция больше не является приоритетом этого Министерства иностранных дел, и, соответственно, больше не заслуживает в министерстве структурной единицы на уровне директората.



Этот факт является остановкой европейского пути официально и декларативно. Никакой подготовки и никакого вступления в 2030 году, все это одна большая ложь... Одновременно с упразднением «европейского директората» «Грузинская мечта» руками своего самопровозглашенного министра начинает политическую чистку в министерстве! Из министерства освобождают 250 человек. По имеющейся у нас информации, планируется дальнейшая чистка и сокращение 30-40% сотрудников министерства. Реорганизация такого масштаба проводится в Министерстве иностранных дел впервые за последние 12 лет. Реорганизация, начатая т.н. министром, на самом деле является политическими репрессиями.



Увольняют из министерства сотни сотрудников, подписавших петицию, в которой эти добросовестные люди защищали свою родину, национальные интересы, национальную безопасность и внешний курс, исторически декларированный народом Грузии…



Наряду с Министерством иностранных дел, в различных ведомствах, включая парламент, Министерство обороны и другие, уже уволены в общей сложности более 900 добросовестных, патриотичных публичных служащих»,- заявил Гегелия.





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