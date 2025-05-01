|
|
|
Кавелашвили провел встречу с Послом Турции Али Каан Орбаем
01.05.2025 16:10
Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбаем. Информацию публикует администрация президента.
По информации администрации, стороны обсудили вопросы углубления стратегического партнерства и тесного двустороннего сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой.
«Было уделено внимание текущим процессам на Южном Кавказе и роли Грузии и Турции в содействии стабильности и миру в регионе.
На встрече также обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня в рамках стратегического сотрудничества, в том числе перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Турцией. В частности, была подчеркнута необходимость полного использования и развития транзитно-транспортного потенциала двух стран.
Михаил Кавелашвили поблагодарил турецкую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в информации, распространенной администрацией президента.
Кроме того, о встрече в соцсети пишет и Михаил Кавелашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна