

Кавелашвили провел встречу с Послом Турции Али Каан Орбаем

01.05.2025 16:10





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбаем. Информацию публикует администрация президента.



По информации администрации, стороны обсудили вопросы углубления стратегического партнерства и тесного двустороннего сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой.



«Было уделено внимание текущим процессам на Южном Кавказе и роли Грузии и Турции в содействии стабильности и миру в регионе.



На встрече также обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня в рамках стратегического сотрудничества, в том числе перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Турцией. В частности, была подчеркнута необходимость полного использования и развития транзитно-транспортного потенциала двух стран.



Михаил Кавелашвили поблагодарил турецкую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в информации, распространенной администрацией президента.



Кроме того, о встрече в соцсети пишет и Михаил Кавелашвили.







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