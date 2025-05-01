

Планируется реформа первичного здравоохранения - Министр здравоохранения

01.05.2025 16:51





«Правительство приняло решение и в сотрудничестве с международными партнерами запланировало реформу первичного здравоохранения, которая изменит модели финансирования, создаст конкретные индикаторы и целевые показатели, которые должны быть выполнены учреждениями и врачами, чтобы сектор первичного здравоохранения надлежащим образом выполнял свои обязанности», — заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.



По словам Сарджвеладзе, реформа первичного здравоохранения — очень амбициозный план, поскольку он предусматривает не только увеличение финансирования, но и весьма значительный спектр обследований, доступных гражданам бесплатно.



«Мы считаем, что это будет важным нововведением для населения нашей страны, которое одновременно приведет к выявлению заболеваний на ранней стадии, улучшению состояния конкретных пациентов и их лечению. Также после оценки успешной деятельности с помощью измеримых показателей конкретные учреждения могут получить возможность получить более высокое финансирование, что сектор также воспринимает однозначно положительно. На первом этапе программа будет реализована в пилотном режиме. Мы выбрали шесть конкретных учреждений, которые будут обслуживать эту новую программу в пилотном режиме. Ожидается, что она будет реализована в отношении всех учреждений с начала следующего года», — сказал Сарджвеладзе.



По словам Михаила Сарджвеладзе, предусмотрено как повышение заработной платы учреждениям, врачам и медсестрам, так и новые услуги для граждан, что значительно повысит стандарты и качество их здравоохранения.







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