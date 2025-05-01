

Российские пранкеры поговорили с политическим советником Хельсинкской комиссии США

01.05.2025 17:41





В видеоролике, опубликованном российскими пранкерами, политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро заявляет, что в Грузии может произойти Майдан, и что над этим ведется активная работа.



С Полом Массаро, который также является главой Хельсинкской комиссии, связались российские пранкеры от имени бывшего заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева.



На вопрос пранкеров о том, что сейчас происходит в Грузии и как могут развиваться события, Пол Массаро ответил: «В Грузии может произойти Майдан. Мы очень стараемся и думаем, что это очень важно. В Грузии проходят митинги, мы очень активно работаем над этим, и я думаю, они добьются успеха».



Пол Массаро также отметил, что Конгресс, скорее всего, вскоре примет новый жесткий закон, касающийся Грузии.



Российские пранкеры задали Полу Массаро вопрос о деятельности USAID и NED, на что Массаро ответил, что USAID и NED продвигают за рубежом идеологию, которая не соответствует национальным интересам США.



«Это идеология левого воукизма. Что-то преувеличено, что-то правда. Эти агентства давно нуждаются в реформировании. В вашей части мира, особенно в Украине и Грузии, у них были очень продуктивные проекты. Большая часть проделанной ими работы была, предположительно и совершенно очевидно, незаконной и неконституционной», — заявил Пол Массаро.







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