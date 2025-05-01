|
|
|
В результате реформы будет создан политический директорат по делам Европы - МИД
01.05.2025 19:13
МИД Грузии не подтверждает информацию об упразднении генерального директората по европейской интеграции.
Как заявили в МИД, в результате реформы будет создан политический директорат по делам Европы, который объединит департаменты Европы и евроинтеграции.
«Распространенная информация о том, что в министерстве упраздняется генеральный директорат по евроинтеграции, не соответствует действительности. В результате реформы будет создан политический директорат по делам Европы, который объединит департаменты Европы и евроинтеграции. В свою очередь, в департаменте евроинтеграции будут созданы 4 управления, которые будут обслуживать повестку дня интеграции страны в ЕС. Создание директората дополнительно будет способствовать эффективной координации отношений с европейскими странами для выполнения упомянутых задач», - сказано в заявлении.
Для справки, по информации члена коалиции «Лело-Сильная Грузия» Григола Гегелия, министр иностранных дел «Грузинской мечты» Бочоришвили официально упраздняет генеральный директорат по евроинтеграции и увольняет 250 сотрудников.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна