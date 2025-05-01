

Совет Европы и его 46 государств-членов подтверждают свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии

01.05.2025 21:46









По сообщению ведомства, Совет Европы и 46 стран-членов организации вновь подтверждают твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах.



«В решении отмечается, что Российская Федерация нарушает международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве Евросоюза, и продолжает незаконное военное присутствие в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии. В решении Комитета министров страны-члены вновь приветствуют декларацию исторического саммита Совета Европы в Рейкьявике в 2023 году, в которой лидеры стран-членов призвали Россию соблюдать международные обязательства и немедленно, полностью и без условий вывести свои силы с территории Грузии.



Государства-члены Совета Европы также приветствуют решения Европейского суда по правам человека, которые подтвердили ответственность Российской Федерации за грубые нарушения прав человека во время оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, а также признали эффективный контроль России над оккупированной Абхазией до начала российско-грузинской войны в августе 2008 года.



Документ также приветствует последнее решение Страсбургского суда от 17 декабря 2024 года, в котором суд вновь признал ответственность России за нарушения прав человека, включая имущественные права. Комитет министров Совета Европы призывает Российскую Федерацию исполнить решения Европейского суда по правам человека и обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ органов Совета Европы по защите и мониторингу прав человека на территории Грузии, находящейся вне контроля правительства.



Следует отметить, что принятие подобных решений Комитетом министров Совета Европы осуществляется с 2014 года. Это подчёркивает приоритетность вопроса оккупации регионов Грузии Российской Федерацией в политической повестке организации и представляет собой важный юридический и политический документ, отражающий чёткую позицию 46 стран-членов Совета Европы», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.

30 апреля 2025 года Комитет министров Совета Европы в рамках повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии» принял 12-е решение по данному вопросу. Об этом говорится в информации, распространённой Министерством иностранных дел Грузии.По сообщению ведомства, Совет Европы и 46 стран-членов организации вновь подтверждают твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах.«В решении отмечается, что Российская Федерация нарушает международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве Евросоюза, и продолжает незаконное военное присутствие в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии. В решении Комитета министров страны-члены вновь приветствуют декларацию исторического саммита Совета Европы в Рейкьявике в 2023 году, в которой лидеры стран-членов призвали Россию соблюдать международные обязательства и немедленно, полностью и без условий вывести свои силы с территории Грузии.Государства-члены Совета Европы также приветствуют решения Европейского суда по правам человека, которые подтвердили ответственность Российской Федерации за грубые нарушения прав человека во время оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, а также признали эффективный контроль России над оккупированной Абхазией до начала российско-грузинской войны в августе 2008 года.Документ также приветствует последнее решение Страсбургского суда от 17 декабря 2024 года, в котором суд вновь признал ответственность России за нарушения прав человека, включая имущественные права. Комитет министров Совета Европы призывает Российскую Федерацию исполнить решения Европейского суда по правам человека и обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ органов Совета Европы по защите и мониторингу прав человека на территории Грузии, находящейся вне контроля правительства.Следует отметить, что принятие подобных решений Комитетом министров Совета Европы осуществляется с 2014 года. Это подчёркивает приоритетность вопроса оккупации регионов Грузии Российской Федерацией в политической повестке организации и представляет собой важный юридический и политический документ, отражающий чёткую позицию 46 стран-членов Совета Европы», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.





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