

МИД России: Россия никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

01.05.2025 23:17





«Киев и его западные сторонники руководствуются «людоедским инстинктом», когда хотят восстановить Украину в границах 1991 года», — говорится в заявлении МИД России.



Как говорится в заявлении, Россия никогда не допустит подобного сценария.



«Очевидно, что за бесплодными, необоснованными претензиями киевского режима и его западных сторонников на восстановление Украины в границах 1991 года стоит «людоедский инстинкт» уничтожения всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит осуществления такого сценария», — говорится в заявлении МИД РФ.







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