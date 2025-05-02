

Тэмми Брюс: Дональд Трамп выразил готовность ввести повторные санкции в отношении России

02.05.2025 10:11





США готовы ввести новые санкции в отношении России, а также не снимает ни одного из уже существующих ограничений, - указанное заявление сделала пресс-спикер Госдепа США Тэмми Брюс.



На вопрос, рассматривает ли Дональд Трамп возможность введения вторичных санкций в отношении России, пресс-спикер ответила:



«Знаем, что он заявил о своей готовности сделать это – разумеется, мы снимаем и ни одну из санкций, существующих на настоящий момент. Президент хочет, чтобы всё, что мы делаем как нация, было дипломатическим – он очень четко говорит об этом вопросе. В то же время, он понимает, что есть и другая часть мира, которая нуждается во внимании», - отметила Брюс.



Вместе с тем, по ее словам, настало время для того, чтобы Россия и Украина представили и разработали конкретные идеи по завершению конфликта.



«Государственный секретарь также ясно заявил, что, невзирая на то, что наш стиль изменится, изменится методология нашего вклада таким образом, что мы перестанем быть посредниками. Суть изменений состоит в том, что мы по-прежнему будем вовлечены (в мирные переговоры) и будем всячески помогать. Однако, мы больше не намерены срочно «летать по миру» для принятия участия в этих переговорах. Сейчас это ответственность обеих сторон (Украины и России), и пришло время для того, чтобы они представили и разработали конкретные идеи по завершению конфликта. Это будет зависеть от них самих», - заявил Тэмми Брюс.





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