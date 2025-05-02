

Правительство Грузии запросило у Meta данные о 500 людях за последние годы

02.05.2025 10:17





По данным платформы прозрачности Meta, с 2020 года правительство Грузии запросило у них информацию о 500 людях/счетах. Партия «Грузинская мечта» наиболее активно запрашивала данные о пользователях Facebook и Instagram в первой половине 2023 года.



Meta сотрудничает с правительствами в вопросе обмена информацией, но не предоставляет всю запрашиваемую информацию. Компания самостоятельно рассматривает целесообразность предоставления информации о пользователях в каждом конкретном случае.



«Meta отвечает на запросы правительства о предоставлении информации в соответствии с действующим законодательством и нашими Условиями обслуживания. Каждый запрос тщательно проверяется на предмет юридического обоснования, и мы можем отклонить или потребовать дополнительных объяснений для запросов, которые являются слишком расплывчатыми или общими», — гласит заявленный руководящий принцип организации.





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