

Грузия потеряла 11 позиций в Индексе свободы СМИ

02.05.2025 11:32





Организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала новый индекс свободы СМИ во всем мире. Согласно этому рейтингу, ситуация со свободой СМИ в Грузии ухудшилась, и страна переместилась со 103-го (2024) на 114-е (2025) место в индексе. Индекс оценивает состояние средств массовой информации в 180 странах и территориях. Пятерка стран с самой высокой степенью свободы СМИ: Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция и Финляндия.



В отчете этого года отмечается, что сегодня самой значительной угрозой свободе СМИ является экономическая слабость. В отчете говорится, что физические нападения на журналистов являются наиболее заметным нарушением свободы СМИ, однако экономическое давление также является одной из основных, наиболее острых проблем. Проблема экономического давления в основном обусловлена: давлением со стороны рекламодателей и финансовых спонсоров, а также бюджетной поддержкой, которая либо ограничена, либо отсутствует, либо распределяется непрозрачным образом.



Экономический показатель в Мировом индексе свободы прессы этого года находится на беспрецедентно низком уровне и продолжает снижаться. В результате впервые за всю историю индекса состояние свободы СМИ в мире оценивается как «сложная ситуация».





В документе отмечается, что вмешательство государства в Грузии подрывает усилия по улучшению свободы СМИ. Среда по-прежнему враждебна к независимым и оппозиционным СМИ, на них нападают словесно и физически, а также наблюдается маргинализация независимых СМИ и сужение пространства для свободы слова.



В отчете RSF также рассматривается политический контекст в Грузии и отмечается, что правительство часто отказывается реагировать на критикующие его СМИ и порой прибегает к цензуре, рейдам, кампаниям по дискредитации и запугиванию.





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