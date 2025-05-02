

АМЮГ: До сих пор неизвестно, какие химические средства применяла полиция против демонстрантов в ноябре-декабре

02.05.2025 12:19





По заявлению «Ассоциации молодых юристов Грузии», с 28 ноября 2024 года, на протяжении нескольких ночей, для разгона мирных демонстрантов «Грузинская мечта» активно применяла химические средства, в том числе слезоточивый газ и воду со смешанными химическими раздражителями.



По пояснению членов АМЮГ, по сей день неизвестно, какие химические средства МВД применяло против демонстрантов.



Вместе с тем, по их же словам, с целью истребования публичной информации они обратились в министерство внутренних дел, однако ответа от ведомства так и не получили. Помимо этого, информацией о примененных химических средствах не располагает и министерство здравоохранения Грузии.



Также, по заявлению НПО, применение воды со смешанными химическими раздражителями является проблемной и содержащей опасность практикой, вызывающей сильную физическую боль и создает серьезный риск вреда здоровью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





