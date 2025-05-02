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АМЮГ: До сих пор неизвестно, какие химические средства применяла полиция против демонстрантов в ноябре-декабре
02.05.2025 12:19
По заявлению «Ассоциации молодых юристов Грузии», с 28 ноября 2024 года, на протяжении нескольких ночей, для разгона мирных демонстрантов «Грузинская мечта» активно применяла химические средства, в том числе слезоточивый газ и воду со смешанными химическими раздражителями.
По пояснению членов АМЮГ, по сей день неизвестно, какие химические средства МВД применяло против демонстрантов.
Вместе с тем, по их же словам, с целью истребования публичной информации они обратились в министерство внутренних дел, однако ответа от ведомства так и не получили. Помимо этого, информацией о примененных химических средствах не располагает и министерство здравоохранения Грузии.
Также, по заявлению НПО, применение воды со смешанными химическими раздражителями является проблемной и содержащей опасность практикой, вызывающей сильную физическую боль и создает серьезный риск вреда здоровью.
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