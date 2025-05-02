

Саакашвили: Сколько бы ни пытались касаться моего места в истории, вам его не отнять!

02.05.2025 13:38





Сколько бы ни пытались касаться моего места в истории, вам его не отнять! История, безусловно, меня оправдает! – указанное заявление во время прямого включения на судебное заседание сделал 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, задача т. н. следственной комиссии шире, чем уничтожение «Национального движения», это изменение генетического кода грузинского народа.



«Создали т. н. комиссию, начали дело в Гаагском суде, чтобы как-то обвинить меня и Грузию. Не выйдет! Сейчас пытаются делать то же уже изнутри. Осуществили полную реабилитацию воров, грабителей и т. д. Вывели жертвами семью Апрасидзе. Апрасидзе, которые убили, изнасиловали, уничтожили, отняли все имущество у многих людей. Переехали всю Сванетию и совершили много преступлений в остальной Грузии, сейчас же заявляют, что они, оказывается, несчастные жертвы режима. Если бы мы их не убрали из Сванетии, не было бы ни развития, ни туризма, ни доходов, если бы не пришли эти, всего этого было бы больше. Они остановили проект туннеля в Сванетии, курорта Тетнулди...



Это контрреволюция, а не комиссия. Контрреволюция криминалов, пророссийских мошенников и пророссийских коррупционеров!» – заявил Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





