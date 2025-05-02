

Германия объявила партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией

02.05.2025 14:20





В Германии партия «Альтернатива для Германии» объявлена ​​правоэкстремистской организацией. Соответствующее решение принял Федеративный офис по защите Конституции, который на протяжении нескольких месяцев изучал деятельность партии.



Как сообщают немецкие СМИ, отчет охватывает более 1100 страниц и содержит многочисленные доказательства, подтверждающие неконституционность партии. Это не означает, что партия запрещена, но дает спецслужбам большие полномочия по надзору за ней, позволяя наблюдать за её заседаниями и прослушивать телефоны.



По информации немецких СМИ, политические дебаты о возможном запрете партии, вероятно, будут набирать обороты. Бундестаг или федеральное правительство могут подать запрос о запрете в Конституционный суд.



Партия «Альтернатива для Германии» в последнее время набирает популярность и впервые оказалась на вершине рейтинга. На внеочередных парламентских выборах она получила 152 места, почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Наибольшая поддержка партии наблюдается в восточных федеральных землях.







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