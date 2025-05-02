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Германия объявила партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией
02.05.2025 14:20
В Германии партия «Альтернатива для Германии» объявлена правоэкстремистской организацией. Соответствующее решение принял Федеративный офис по защите Конституции, который на протяжении нескольких месяцев изучал деятельность партии.
Как сообщают немецкие СМИ, отчет охватывает более 1100 страниц и содержит многочисленные доказательства, подтверждающие неконституционность партии. Это не означает, что партия запрещена, но дает спецслужбам большие полномочия по надзору за ней, позволяя наблюдать за её заседаниями и прослушивать телефоны.
По информации немецких СМИ, политические дебаты о возможном запрете партии, вероятно, будут набирать обороты. Бундестаг или федеральное правительство могут подать запрос о запрете в Конституционный суд.
Партия «Альтернатива для Германии» в последнее время набирает популярность и впервые оказалась на вершине рейтинга. На внеочередных парламентских выборах она получила 152 места, почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Наибольшая поддержка партии наблюдается в восточных федеральных землях.
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