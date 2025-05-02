

Суд оставил в заключении обвиняемых в организации группового насилия в ходе протеста у здания парламента

02.05.2025 15:36





Обвиняемые в организации группового насилия в ходе протеста у здания парламента Грузии и участия в нем Звиад Цецхладзе и еще 7 лиц остаются в заключении.



Указанное решение приняла судья Тамар Мчедлившили.



На сегодняшнем заседании должно было быть начато исследование доказательств стороны обвинения, однако адвокат одного из обвиняемых Николоха Джавахишвили, в связи с состоянием здоровья, присутствовал на процессе в дистанционном режиме, из-за чего не удалось допросить свидетелей. Суд пересмотрел только меру пресечения в отношении обвиняемых.



По заявлению прокурора Важи Тодуа, основания по содержанию обвиняемых под стражей остаются в силе. В частности, по его словам, по-прежнему остаются угрозы бегства или совершения нового преступления, в результате чего избранная мера пресечения должна оставаться в силе.



Адвокаты не согласны с позицией стороны обвинения, они выступали с ходатайством о том, чтобы оставить обвиняемых без избрания меры пресечения, а в качестве альтернативы предлагали залог, размер которого сторона защиты оставляет на усмотрение суда.



Напомним, что за организацию и руководство групповым насилием обвиняемым Звиаду Цецхладзе, Вепхии Касрадзе и Василию Кадзелашвили грозит срок от 6 до 9 лет. Остальные обвиняются в участии в групповом насилии – им грозит тюремный срок от 4 до 6 лет.





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