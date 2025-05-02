

Мэрия Тбилиси пообещала оплатить демонтаж строений разрушенных пожаром на рынке

02.05.2025 17:54





Вице-мэр Ираклий Хмаладзе встретился с торговцами, чьё имущество пострадало во время пожара на рынке в Тбилиси. Как сообщают в мэрии было решено, что муниципалитет оплатит демонтаж разрушенных строений и восстановление территории.



«На встрече было решено, что первоочередной задачей на данном этапе является демонтаж разрушенных строений и восстановление территории, что обеспечит мэрия.



Также запланирована встреча в мэрии Тбилиси, где торговцы представят вице-мэру информацию о количестве пострадавших, предполагаемой сумме ущерба и других подробностях», — говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, 30 апреля в районе рынка на вокзальной площади в Тбилиси вспыхнул пожар, в результате которого было уничтожено около 15 000 квадратных метров. По словам торговцев, сгорели склады, где хранилась подержанная одежда, фрукты и овощи, а также различные другие товары.



Источник: SOVA

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