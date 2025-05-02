

Кобахидзе встретился с послами Грузии в Словакии, Эфиопии и Ирландии

02.05.2025 19:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новоназначенными чрезвычайными и полномочными послами Грузии в Словакии, Эфиопии и Ирландии.



Константин Квачакидзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Словацкой Республике, Гия Мачарадзе — в Федеративной Демократической Республике Эфиопии, а Софио Кацарава — в Ирландии.



Премьер-министр пожелал дипломатам успехов в их будущих начинаниях.



С 2000 года Константин Квачакидзе занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и дипломатических представительствах Грузии. До назначения в Словацкую Республику он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Кипр. До этого он был заместителем постоянного представителя Грузии в Совете Европы.



Гия Мачарадзе с 1996 года работает на различных должностях в Министерстве иностранных дел Грузии и дипломатических представительствах за рубежом. С 2022 года он является Чрезвычайным и Полномочным Посланником Посольства Грузии в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.



Софио Кацарава занимала должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с 2020 года, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Грузии при Международной морской организации в 2021-2024 годах. В 2016-2019 годах — депутат парламента Грузии, председатель комитета по внешним связям. Софио Кацараве присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника.







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