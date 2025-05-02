

Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования вещателям NPR и PBS

02.05.2025 20:31





Белый дом обвинил две вещательные компании в использовании государственных средств для производства необъективных материалов и «левой пропаганды»



В марте руководители NPR и PBS дали показания в Конгрессе, после чего республиканцы обвинили их в либеральной предвзятости. Белый дом хочет, чтобы Конгресс забрал более 1 млрд долларов, выделенных Корпорации общественного вещания на два года. Распоряжение Трампа предписывает совету директоров корпорации «отменить существующее прямое финансирование в максимально допустимой законом степени» и «отказаться от будущего финансирования».



При этом эти вещательные компании получают лишь небольшую часть своего финансирования от Конгресса, остальное поступает от доноров и спонсоров.



Как отмечает The New York Times, Корпорация общественного вещания — частная организация, финансируемая налогоплательщиками и созданная на основании акта Конгресса. Программа финансируется на два года вперед, чтобы защитить ее от политических маневров.



«Корпорация не является федеральным исполнительным агентством, на которое распространяются полномочия президента, — заявила в пятницу Патриция Харрисон, президент и исполнительный директор Корпорации общественного вещания. — Конгресс напрямую уполномочил и финансировал CPB как частную некоммерческую корпорацию, полностью независимую от федерального правительства».



Указ стал последним шагом администрации Трампа, направленным против необъективных, по ее мнению, общественных СМИ. Белый дом опубликовал на своем сайте документ, сопровождающий указ, в котором критикуется освещение двумя вещательными компаниями пандемии «Ковид-19» и истории Хантера Байдена, сына бывшего президента Джозефа Байдена.



В заявлении NPR говорится, что редакционная практика и решения вещателя независимы и не подвержены влиянию извне, в том числе со стороны политических партий.«Ликвидация финансирования Корпорации общественного вещания окажет разрушительное воздействие на американские сообщества по всей стране, которые полагаются на общественное радио в плане достоверных местных и национальных новостей, культуры, спасительных экстренных оповещений и информации об общественной безопасности», — указано в заявлении.



На этой неделе Корпорация общественного вещания подала в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в незаконной попытке уволить трех членов совета директоров. Администрация не представила никаких обоснований для увольнений.



В марте Агентство США по глобальным медиа уведомило «Радио Свобода» и «Голос Америки» о прекращении финансирования. В ответ корпорации подали иски, суды приняли решение о приостановке на время рассмотрения решений о прекращении финансирования.





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