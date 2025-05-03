

Зурабишвили: События, произошедшие той ночью перед моими окнами, заставляют задуматься по-другому

03.05.2025 17:11





Когда в 4:20 утра в районе сада Гудиашвили и прямо перед моим домом началась суматоха, драка около 40 человек, крики, и в итоге применение оружия (8 пуль - одна в моем дворе), это уже не только вопрос моей безопасности, это вопрос безопасности в городе, - об этом в соцсети написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и опубликовала фото, на котором, по ее словам, «обозначено место выпущенных пуль».



«У меня не было реакции на снятие государственной охраны… События, произошедшие этой ночью, прямо под моими окнами, заставляют задуматься по-другому: когда в 4:20 утра в районе сада Гудиашвили и прямо перед моим домом началась потасовка, драка около 40 человек, крики, и в итоге применение оружия (8 пуль, одна в моем дворе), это уже не только вопрос моей безопасности, это вопрос безопасности в городе. Это центр города, где кафе - бары работают допоздна, где молодежь гуляет по ночам, где большое количество иностранцев, где туристы, прилетающие ночными самолетами, селятся в гостиницы… В это время такие новости, шум, стрельба, и во всех этих событиях ни одного полицейского!!! До 9 утра… когда прибыл патруль, также на основании отчета из больницы, куда раненые явились сами!



Город полный мира, безопасная страна!» — написала Саломе Зурабишвили.





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