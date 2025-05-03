

Демократия немыслима без свободных медиа - посольство Германии в Грузии

03.05.2025 17:43





Посольство Германии в Грузии публикует в соцсети заявление по случаю Всемирного дня свободы прессы.



В нем отмечается, что во Всемирный день свободы прессы посольство Германии благодарит всех представителей СМИ за их работу. По их словам, там, где нет свободы прессы, часты нарушения прав человека.



«Свобода прессы - одно из фундаментальных прав и краеугольный камень всех демократий.



Демократия немыслима без свободных медиа. СМИ предоставляют обществу новости, заостряют внимание на проблемах и способствуют формированию мнения. Представители СМИ могут делать это только в том случае, если медиа-среда свободна, разнообразна и независима.



Всюду, где нет свободы прессы, часты нарушения прав человека.



Во Всемирный день свободы прессы мы благодарим всех представителей медиа за их деятельность», - говорится в информации.





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