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Палата представителей США сегодня рассмотрит «Акт MEGOBARI»


05.05.2025   11:23


В Палате представителей Конгресса США сегодня обсудят «Акт MEGOBARI», - информацию распространяет Палата представителей.

Комитет по иностранным делам Сената США 27 марта этого года поддержал «Акт MEGOBARI».

Законопроект под названием «Акт о мобилизации и усилении возможностей подотчетности, устойчивости и независимости Грузии» (MEGOBARI) в прошлом году был внесен в Палату представителей конгрессменом Джо Уилсоном и повторно представлен в этом году в Конгрессе 119 созыва вместе с конгрессменами Стивом Коэном (демократ), Ричардом Хадсоном (республиканец) и Марком Визи (демократ). По словам конгрессменов, «Акт MEGOBARI» выражает поддержку грузинскому народу и наряду с другими вопросами предусматривает санкции против грузинских официальных лиц за нарушения прав человека и подрыв демократии.


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