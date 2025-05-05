

Палата представителей США сегодня рассмотрит «Акт MEGOBARI»

05.05.2025 11:23





В Палате представителей Конгресса США сегодня обсудят «Акт MEGOBARI», - информацию распространяет Палата представителей.



Комитет по иностранным делам Сената США 27 марта этого года поддержал «Акт MEGOBARI».



Законопроект под названием «Акт о мобилизации и усилении возможностей подотчетности, устойчивости и независимости Грузии» (MEGOBARI) в прошлом году был внесен в Палату представителей конгрессменом Джо Уилсоном и повторно представлен в этом году в Конгрессе 119 созыва вместе с конгрессменами Стивом Коэном (демократ), Ричардом Хадсоном (республиканец) и Марком Визи (демократ). По словам конгрессменов, «Акт MEGOBARI» выражает поддержку грузинскому народу и наряду с другими вопросами предусматривает санкции против грузинских официальных лиц за нарушения прав человека и подрыв демократии.





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