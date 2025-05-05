

Трамп: Все фильмы, произведенные за пределами США, будут облагаться 100% тарифом

05.05.2025 11:34





Президент США Дональд Трамп заявил, что на все фильмы, произведенные за пределами США, будет введен 100% тариф.



По словам Дональда Трампа, он уполномочил торгового представителя США начать процесс введения тарифов, поскольку американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью».



«Другие страны предлагают все возможные стимулы, чтобы вывезти наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы Соединенных Штатов разрушаются. Это скоординированные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, помимо прочего, послание и пропаганда! Поэтому я поручаю Министерству торговли и Торговому представителю Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-ной пошлины на все фильмы, ввозимые в нашу страну и произведенные на иностранной территории. Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке», — написал Трамп в социальной сети Truth.





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