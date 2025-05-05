

Фигурант дела медиаменеджера Мзии Амаглобели назначен замглавы Центрального департамента кримпола

05.05.2025 11:43





Бывший начальник Департамента полиции Аджарии Григол Беселия назначен заместителем директора Центрального департамента криминальной полиции Теймураза Купатадзе, подтвердили Publika в МВД Грузии.



Ранее, 4 апреля, Беселия покинул пост начальника полицейского управления Аджарии. Он санкционирован странами Балтии — был включен в пакет санкций, введенных Литвой, Латвией и Эстонией в отношении тех, кто «дал ложные показания по делу журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию».



Григол Беселия — один из главных фигурантов в деле Мзии Амаглобели, основательницы Batumelebi/Netgazeti.



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Напомним, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки и призвала других узников совести — Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили — прервать голодовку. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени Амаглобели.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.



Источник: SOVA

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