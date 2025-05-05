

Аппарат Народного защитника распространяет заявление в связи со смертью заключенного

05.05.2025 12:09





Народный защитник Леван Иоселиани распространяет заявление в связи со смертью 46-летнего Иосеба Горгадзе в клинике «Вивамед». По данным аппарата омбудсмена, представитель Народного защитника находился в клинике «Вивамед» в момент помещения в нее заключенного, однако тогда не смог побеседовать из-за состояния здоровья пациента.



Кроме того, аппарат Народного защитника заявляет, что они изучили релевантную информацию и видеозаписи коридора рядом с камерой, однако выяснилось, что непосредственно в камере видеонаблюдения не было.



«Аппарат народного защитника проведет полное изучение случая, чтобы выявить и оценить причины смерти. Напомним, что факт помещения заключенного в клинику с тяжелыми травмами стал публичным 29 января 2025 года. К изучению дела был подключен Аппарат народного защитника.



Представитель Народного защитника находился в клинике, чтобы проверить состояние заключенного и побеседовать с медицинским персоналом. Также для получения необходимой информации представитель Народного защитника встретился с заключенными и представителями администрации пенитенциарного учреждения, из которого пострадавший обвиняемый был доставлен в клинику. К сожалению, лично опросить заключенного не удалось из-за состояния его здоровья.



Аппарат Народного защитника изучил релевантную информацию и видеозаписи коридора возле камеры. Выяснилось, что непосредственно в камере видеонаблюдения не было. Медицинские материалы заключенного свидетельствуют о многочисленных повреждениях. Необходимо, чтобы следствие и судебно-медицинская экспертиза дали исчерпывающие ответы на вопросы об их происхождении.



Аппарат Народного защитника в рамках полномочий продолжит полноценное изучение дела и коммуникацию со следственными ведомствами с целью мониторинге расследования», - говорится в информации.





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