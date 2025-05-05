

Пенитенциарная служба распространяет заявление в связи со смертью заключенного в клинике «Вивамед»

05.05.2025 12:58





Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление в связи со смертью 46-летнего Иосифа Горгадзе в клинике «Вивамед».



Как говорится в заявлении ведомства, в результате проведенных интенсивных следственных действий факт драки и насилия в отношении заключенного не подтверждается.



«Специальная пенитенциарная служба откликается на распространенную различными СМИ информацию в связи со смертью обвиняемого И.Г.



Специальная пенитенциарная служба выражает соболезнования членам семьи заключенного и осуждает манипулирование фактом смерти заключенного, что является очередным примером использования человеческой трагедии в политических целях со стороны отдельных СМИ.



Хотим еще раз разъяснить обществу, что обвиняемый И.Г. был помещен в пенитенциарное учреждение №8 в соответствии с требованиями законодательства. Со дня прибытия в учреждение обвиняемый находился под наблюдением медицинского персонала. При поступлении ему была проведена первичная медицинская проверка и соответствующие исследования.



Также подчеркиваем, что за все время пребывания в учреждении обвиняемый И.Г. или его защитник не фиксировали каких-либо жалоб в адрес пенитенциарной службы или администрации учреждения №8 относительно нарушения прав обвиняемого.



Как известно общественности, 23 января 2025 года состояние здоровья обвиняемого И.Г. ухудшилось. Администрация учреждения немедленно вызвала бригаду скорой помощи 112, которая доставила обвиняемого в мультипрофильное медицинское учреждение гражданского сектора. Обвиняемый И.Г. находился под постоянным наблюдением медперсонала департамента критической медицины учреждения, однако 4 мая 2025 года скончался.



Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба поддерживали активную коммуникацию с семьей обвиняемого и аппаратом Народного защитника.



С целью информирования общественности еще раз заявляем, что в связи с вышеуказанным фактом соответствующее подразделение Министерства юстиции незамедлительно начало расследование, проводились интенсивные следственные действия. Следует отметить, что факт драки и насилия в рамках расследования не подтверждается.



В данный момент в следственные действия также включена Специальная следственная служба. Общество будет проинформировано о результатах после завершения расследования.



Кроме того, Министерство юстиции выражает готовность предоставить членам семьи обвиняемого И.Г. и его правозащитникам любую информацию, предусмотренную законом, с учетом интересов эффективного и полноценного расследования», - говорится в заявлении.





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