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«Гахария — За Грузию»: Мы готовимся к парламентским выборам, муниципальным выборам


05.05.2025   13:07


«Если наша партия примет решение не участвовать в выборах, общественность узнает об этом от нас по вашим и другим каналам связи», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Анна Бучукури.

«Позиция нашей команды очень искренняя по этому и другим вопросам. Партия потому и является партией, что она должна быть готова к любым выборам. Мы готовимся к парламентским выборам, муниципальным выборам. Сегодня об этом говорить рано. Если наша команда решит не участвовать, общественность услышит об этом от нас», — заявила Бучкури.


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